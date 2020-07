Ministro Paris por Clasificatorias: Hay indicios de que estos partidos se realicen en otro continente

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que es muy probable que los próximos partidos por Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, programados para septiembre, se disputen en "otro continente", debido a la condición sanitaria que se vive en Sudamérica.

Durante la entrega del balance de este jueves, el titular de la cartera fue consultado por los próximos compromisos internacionales de fútbol y comentó que "nos coordinamos permanentemente con otros ministerios. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, me comunicó, y hablé con ella este tema, y esta decisión debemos compatibilizarla con el Ministerio del Deporte".

"Aún no sabemos qué ocurirrá en septiembre, cuando son las fechas en las cuales se podrían realizar estos partidos. Es probable, me informa la ministra del Deporte, que estos partidos se realicen en otros continentes, si las circunstancias no permiten realizarlas en Chile", complementó el secretario de Estado.

"Cualquier ciudadano de otro país que ingrese a Chile tiene que guardar una cuarentena de 14 días. Por lo tanto, las organizaciones encargadas del fútbol y el Ministerio del Deporte, dirigido por la ministra Cecilia Pérez, nos ha informado que lo más probable es que esto se analice en su mérito, cuando nos acerquemos a la fecha", continuó.

"Pero hay indicios que muy probablemente estos partidos de realicen en otro continente, es decir, fuera de Chile", señaló.