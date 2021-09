"Murió Brasil, dejó de ser una selección": La rabia de los hinchas argentinos tras la suspensión

Un verdadero escándalo en el fútbol sudamericano se vivió este domingo tras la suspensión del duelo entre Brasil y Argentina en Clasificatorias, luego de que ingresara la agencia sanitaria al campo del Estadio Arena de Sao Paulo, y los hinchas argentinos cargaron contra la selección brasileña.

Los funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) reclamaron el incumplimiento de normas de los jugadores Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía.

De esta forma el partido fue suspendido con la Conmebol y en redes sociales los hinchas de la "Albiceleste" aseguraron que "murió Brasil, dejó de ser una selección" y que fue una "vergonzosa situación para el mundo".

Por su parte, los brasileños reclamaron en contra de los cuatro jugadores trasandinos y señalaron que la supuesta falsificación de documentos fue el verdadero escándalo.

Revisa reacciones

Tinham que levar os 4 jogadores presos. Falsificaram documentos pra burlar as leis que vergonha mundial. Deprimente. W.O. É cadeia neles!! #BRAxARG

no estamos discutiendo el tema del protocolo, todos estamos de acuerdo con eso, pero que vengan a suspender el partidos 5min después de jugar y no tres días antes, cuando Argentina llegó a Brasil, me parece una vergüenza