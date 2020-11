Niklas Castro y Pablo Parra, las grandes sorpresas en la convocatoria de Rueda en la Roja

Este viernes, Reinaldo Rueda entregó la nómina de 25 jugadores de la selección chilena para los duelos ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, presentando varias sorpresas.

Las grandes novedades de este listado son el delantero de origen noruego Niklas Castro y el volante de Curicó Unido Pablo Parra, a quienes también se suma la vuelta de Jean Beausejour, luego de su renuncia en la Copa América 2019.

Castro, quien había sido nominado en octubre pasado para los duelos amistosos contra Colombia y Guinea en Alicante, España, pero solo para conocer el grupo, por lo que será su primera experiencia oficial.

En el caso de Parra, se trata del primer llamado a la selección absoluta a sus 26 años, luego de una interesante primera rueda en los curicanos, donde ha sido una de las figuras.

Otros nombres que aparecieron en la convocatoria fueron los delanteros Felipe Mora y Diego Rubio, quienes militan en la MLS y hasta ahora no han sido gravitantes en los duelos amistosos que han jugado en el "Equipo de Todos", mientras que del medio local también destacó la inclusión del ariete Carlos Palacios, de gran campaña en Unión Española, y que no pudo ser parte de la citación anterior por no tener pasaporte.

Además, como sorpresa llama la atención las ausencias de Gabriel Arias, titular en siete de los ochos partidos oficiales del ciclo de Rueda, además de Eduardo Vargas, segundo goleador histórico de La Roja con 38 tantos, pero que recientemente fue traspasado de Tigres de México a Atlético Mineiro de Brasil.