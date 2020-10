Paulo Díaz: Uruguay es una selección complicada, pero estamos preparándonos para ganar

El defensor nacional Paulo Díaz habló con la prensa este martes sobre el duelo que Chile afrontará el jueves ante Uruguay por la primera fecha de las Clasificatorias, asegurando que el equipo se está preparando para iniciar con una victoria su rura a Qatar 2022.

"Para toda selección el roce es importante. Nos vamos a enfrentar a Uruguay en una situación rara, sin público, pero estamos preparándonos para ir a ganar", deslizó el zaguero que estuvo acompañado de su hermano Nicolás Díaz en una conferencia de prensa telemática.

"No me gusta jugar sin público, ya que ellos te dan otro ritmo de juego y te dan otra intensidad mental, es raro jugar con el estadio vacío. Jugaremos con una selección complicada, pero vamos a intentar sacar un buen resultado allá", agregó al respecto.

Consultado por las ausencias de Gary Medel y Guillermo Maripán, además del rol que le tocará jugar como líder de la zaga, expresó: "Tenemos bajas sensibles en la defensa, pero tomo con responsabilidad el rol que me toca. Debo dar lo mejor de mí. He jugado en todos los puestos de la defensa y me da igual en el lugar que me pongan".

Asimismo el jugador de River Plate no quiso asegurar que tiene su titularidad asegurada en los duelos ante Uruguay y Colombia, aunque advirtió: "Me conozco bien con mis compañeros, pero veremos con el transitar de los entrenamientos cómo me siento y cómo rindo".

Finalmente, se refirió a los valores jóvenes del equipo. "Mi hermano Nicolás y Tomás Alarcón deben adaptarse bien, pero los más grandes los estamos ayudando y en los entrenamientos se ha visto que se están acoplando. Hay nuevas caras, los más grandes los estamos guiando y están aprendiendo nuestra forma de jugar. El recambio es parte del proceso", cerró.