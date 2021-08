Pellegrini cargó contra triple fecha de las Clasificatorias: Es una decisión poco futbolizada

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, expresó su opinión sobre la triple fecha de Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 que vivirá la Conmebol en septiembre y sostuvo que a su parecer, fue una invención de "gente poco futbolizada".

"Lo que uno crea no importa, porque hay un reglamento y las federaciones de cada país tienen que ponerse de acuerdo", expresó en primera instancia.

"Siempre he sido partidario de que los jugadores puedan defender a su país, porque es un orgullo para el jugador y para su club, pero hay un reglamento que hay que cumplir. Me parece muy mal que se ha cambiado, y es una decisión muy poco futbolizada, es que jueguen tres partidos, jugadores que vienen de Sudamérica y vuelven el viernes, no pueden jugar el sábado y le impide al club contar con jugadores en una fecha que pueden ser fundamental", continuó el chileno.

"No sé quién inventó lo de los tres partidos en vez de dos, con dos funcionaba de lo más bien, daba el tiempo suficiente para jugar dos partidos, 24 ó 48 horas antes bajarse del avión, con 12 ó 14 horas de vuelo y creer que un jugador puede rendir, creo que es de personas muy poco futbolizadas, espero que se arregle ese partido de más", completó.