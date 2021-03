Portugal se sacudió del polémico empate ante Serbia y derribó a Luxemburgo en Clasificatorias

Este martes, por la tercera fecha de las Clasificatorias europeas a Qatar 2022, Portugal logró sacudirse del polémico empate ante Serbia y venció como visita a Luxemburgo por 1-3 para seguir al tope del Grupo A.

Las cosas no comenzaron bien para el elenco luso, pues Gerson Rodrigues abrió el marcador en el minuto 30 del compromiso. Además, Joao Felix debió dejar la cancha por lesión a los 41'.

Portugal consiguió el empate justo antes del descanso (45+2') cuando Diogo Jota estableció de cabeza el 1-1.

Cristiano Ronaldo, a los 51', logró poner en ventaja a su selección, mientras que Joao Palhinha a los 80' sentenció la victoria portuguesa.

Con este resultado, el combinado luso comparte el primer lugar del Grupo A con Serbia, que venció 2-1 a Azerbaiyán, con siete unidades.

Resultados martes 30 de marzo

Grupo A

Azerbaiyán 1-2 Serbia.

0-1: 16' Aleksandar Mitrovic (SER); 1-1: 59' Emin Makhmudov (AZE); 1-2: 81' Aleksandar Mitrovic (SER).

Luxemburgo 1-3 Portugal.

1-0: 30' Gerson Rodrigues (LUX); 1-1: 45+2' Diogo Jota (POR); 1-2: 51' Cristiano Ronaldo (POR); 1-3: 80' Joao Palhinha (POR).

Grupo E

Gales 1-0 República Checa.



1-0: 82' Daniel James (GAL).

Bélgica 8-0 Biolorrusia.



1-0: 14' Michy Batshuayi (BEL); 2-0: 17' Hans Vanaken (BEL); 3-0: 38' Leandro Trossard (BEL); 4-0: 42' Jeremy Doku (BEL); 5-0: 49' Dennis Praet (BEL); 6-0: 70' Christian Benteke (BEL); 7-0: 76' Leandro Trossard (BEL); 8-0: 89' Hans Vanake (BEL).

Grupo G

Gibraltar 0-7 Holanda.

0-1: 42' Steven Berghuis (HOL); 0-2: 55' Luuk de Jong (HOL); 0-3: 61' Memphis Depay (HOL); 0-4: 63' Georginio Wijnaldum (HOL); 0-5: 64' Donyell Malen (HOL); 0-6: 85' Donny van de Beek (HOL); 7-0: 88' Memphis Depay (HOL).

Montenegro 0-1 Noruega.

0-1: 35' Alexander Sorloth (NOR).

Turquía 3-3 Letonia.



1-0: 2' Kenan Karaman (TUR); 2-0: 34' Hakan Calhanoglu (TUR); 2-1: 36' Roberts Savalnieks (LET); 3-1: 52' Burak Yilmaz (TUR); 3-2: 58' Roberts Uldrikis (LET); 3-3: 80' Davis Ikaunieks (LET).

Grupo H

Chipre 1-0 Eslovenia.



1-0: 42' Ioannis Pittas (CHI).

Croacia 3-0 Malta.

1-0: 63' Ivan Perisic (CRO); 2-0: 76' Luka Modric (CRO); 3-0: 90' Josip Brekalo (CRO).

Eslovaquia 2-1 Rusia.



1-0: 38' Robert Mak (ESL); 1-1: 71' Mario Fernandes (RUS); 2-1: 74' Robert Mak (ESL).