Prensa aseguró que Agüero dio positivo por coronavirus y se pierde el duelo ante Chile

El delantero de la selección argentina Sergio "Kun" Agüero dio positivo por coronavirus justo un día antes de jugar ante Chile por las Clasificatorias Sudamericanas por lo que no viajó con el plantel albiceleste rumbo a Santiago del Estero, sede del duelo de este jueves.

De acuerdo a lo informado por TyC Sports dio positivo en el testeo rápido y que se mantiene a la espera del resultado del PCR.

En tanto, la periodista Verónica Brunati comentó que el positivo de Agüero es un caso falso, relacionado con el contagio que el delantero tuvo hace un par de meses.

#Agüero took 5 tests last week and yesterday's AFA test result was positive, but they already did a more reliable test and the result was negative. In other words, yesterday's test was a false positive. Agüero does not have COVID-19. The negative test 👇 pic.twitter.com/c1xxnEeesJ