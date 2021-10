Rafael Olarra se transformó en tendencia por sus dichos contra Ben Brereton

El ex defensor de la selección chilena Rafael Olarra se transformó en tendencia en redes sociales este martes debido a sus dichos respecto al delantero de la Roja Ben Brereton, sobre el que aseguró que aún no aporta mucho en lo futbolístico al equipo que dirige Martín Lasarte.

"Es plausible lo que es su actitud. Eso el jugador lo tiene o no y es difícil crear cuando no se tiene. Ese ángel del que habla (Martín) Lasarte. Pero me gustaría más, poniéndome un poco negativo, hablar de sus capacidades futbolísticas", dijo en ESPN el ex Universidad de Chile.

"Me gustaría tal vez hablar de lo bien que driblea o cabecea, pero cuando hablamos del 'ángel' que tiene, me parece poco. Tiene un gol", agregó Olarra sobre Ben.

En esa misma línea, el ahora rostro de televisión dijo que "yo aplaudí y grité más que nadie el gol, pero si voy a actitudes futbolísticas le falta mucho. La actitud la tiene y espectacular tenerlo porque hay una falta de ese tipo de jugadores y él contagia".

"Me gustaría estar hablando de que hizo buenas diagonales o el juego asociado que intenta... pero estamos hablando de su ángel. Todos lo queremos, pero yo tengo que dar mi análsis futbolístico y la verdad es que le faltan muchas cosas. Le falta mucho con respecto a la asociación, a la pared, a tratar de jugar con los movimientos", cerró.

Estas palabras transformaron a Olarra en tendencia en Twitter con diversos comentarios argumentando en favor del rendimiento de Brereton.

¡SE ENCENDIÓ EL DEBATE! #ESPNFShowChile Rafa Olarra manifestó que el fenómeno de Ben Brereton en el equipo chileno es más de actitud que futbolístico, mientras que Matías Fuenzalida defendió los movimientos del chileno-inglés. ¿De qué team eres? pic.twitter.com/VAEamc2BwQ — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 12, 2021

Mira acá algunos comentarios:

Rafael Olarra está cuestionando al goleador de la segunda división de Inglaterra diciendo que "le falta".



RAFAEL OLARRA!!!



O

L

A

R

R

A

!



País generoso. — Daniel Sebeckis (@Danielsebeckis) October 12, 2021

Quien es Olarra y por qué critica al poderoso Ben Brereton??? — 𝗔𝗹𝗲.𝗲𝘅𝗲 🕸🎃 (@Rubiuh__King) October 12, 2021

Ojala tuvieramos diez brereton mas en Chile, con actitud y mas garra, no como los pecho frio que se las dan de comentaristas como Olarra — Ro (@rhock_end) October 12, 2021

Olarra buscando maneras de salir en portadas, ya que futbolísticamente fue un tronkelio — Alraptor (@alvarox100) October 12, 2021

Olarra en su mejor momento fue malo y penca! Si no es por Lucila Vit, seria mas penca aun! No puede tirar mierda a Brereton 🤷🏿‍♂️🤷🏿‍♂️ — Sebastian (@scruzado94) October 12, 2021