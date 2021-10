Renny Vega avisa sobre Venezuela: El triunfo ante Ecuador los motivó

El ex arquero de la selección venezolana y de Colo Colo, Renny Vega, hizo la previa del duelo que el cuadro llanero afrontará este jueves ante Chile en San Carlos de Apoquindo por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Y en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el retirado futbolista avisó que el cuadro vinotinto viene motivado tras la victoria que el equipo logró ante Ecuador.

"Sabemos que a Venezuela no le dan los números para llegar al Mundial, pero el partido ante Ecuador los motivó, hacía falta darle una alegría al camarín, y fue un envión a ellos", dijo Vega.

Eso sí, el ex cancerbero del equipo caribeño no quiso referirse a la marginación de Yeferson Soteldo, de quien los medios locales hablaron de una indisciplina en la concentración.

"No sé qué pasó con Soteldo. Al parecer hubo algo externo a la disciplina, pero prefiero no hablar. Esperamos que Venezuela pueda sacar un resultado positivo, pero no será fácil", dijo.

"Chile es fuerte de local y más con la motivación que da la hinchada. Será un partido muy complicado para Venezuela", complementó.