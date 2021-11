Rodrigo Pérez aprobó idea de jugar con Argentina en Calama: Deberíamos usar la ventaja deportiva

Rodrigo Pérez, ex defensa de la selección chilena e histórico de Cobreloa, dialogó con Al Aire Libre PM sobre la posibilidad de jugar contra Argentina en Calama el próximo duelo de las CLasificatorias y aprobó la idea, asegurando que debe usarse la ventaja deportiva que ofrece la altura en el estadio "Zorros del Desierto".

"Me parece muy bien. Sería interesante que Chile aprovechara eso, sabiendo que los argentinos no les gusta jugar en altura. También sería importante que Chile se prepare sabiendo que en Bolivia no le tememos a la altura, hemos sacado buenos resultados", explicó Pérez.

Pérez, en la misma línea, sostuvo que esta altura solo afectará a los trasandinos, porque históricamente los jugadores chilenos han podido rendir en Calama o en La Paz.

"No creo que le afecte al plantel la altura, históricamente, nunca nos ha complicado. Nos gusta jugar en Bolivia, hemos sacado buenos resultados, con una buena preparación no deberíamos tener problema, los que le tienen miedo a la altura son los argentinos", comentó.

Por ese motivo, recalcó que "sería una buena chance de sacar un poco de ventaja, no lo aprovechamos mucho el tema de la ventaja deportiva y es una buena opción".

"Argentina es un rival de trayectoria, le hemos ganado una pura vez. Si no les parece bien jugar en altura, deberíamos hacerlo. El futbolista chileno está preparado para jugar en Puerto Montt y Calama, y si hay una ventaja deportiva, deberíamos hacerlo, a lo argentinos los va a incomodar mucho", sentenció.