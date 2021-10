Tábarez y la igualdad de Uruguay: Es una oportunidad perdida por haber dominado

El entrenador Oscar Tábarez lamentó la igualdad de Uruguay sin goles ante Colombia en Montevideo por la fecha 11 de las Clasificatorias a Qatar y aseguró que fue una "oportunidad perdida".

Tábarez dijo en conferencia que "es una oportunidad perdida por haber dominado y por haber jugado en casa, los puntos perdidos siempre son oportunidades perdidas".

"No tuvimos claridad, no pudimos. Fue un partido muy cerrado. Luego del gol anulado vino el bajón. En el segundo tiempo no tuvimos una buena noche", cerró el DT.