Thomas Cerón, el pequeño que le pidió la camiseta a Brereton: Me dio la mano y quedé en shock

Thomas Ceron, pequeño hincha de la selección chilena, estuvo a punto de vivir una jornada soñada el domingo pasado en San Carlos de Apoquindo, ya que además de celebrar la victoria de La Roja por 2-0 ante Paraguay, casi logra llevarse la camiseta de Ben Brereton Díaz para su casa.

"Lo único que quería era la camiseta de Brereton, me la iba a pasar, pero... no sé. Le dije 'Ben, give me your shirt (puedes darme tu camiseta)' y me dijo 'yes (sí)', pero de repente me dijo otra cosa y no me la pasó. Lo mismo me dijo (Guillermo) Maripán. Después me agarraron los guardias", dijo Thomas en Las Ultimas Noticias.

Además, dijo que pese a no quedarse con la indumentaria del chileno-inglés quedó "súper feliz, lo conocí, hablé con él. Es súper amable, es súper alto. Me dio la mano y quedé en shock. Admiro su definición. cómo pelea todas las pelotas, es aguerrido", cerró.

Su padre, Carlos, también relató el momento: "(Me dijo) Voy a sacar fotos y volver. Y lo veo dentro de la cancha, no lo podía creer. El tipo que estaba al lado me dijo: 'Oye, ¿ese no es tu hijo? Quedé loco (risas)".

Chile enfrenta este jueves a Venezuela a las 21:00 horas (00:00 GMT) en San Carlos de Apoquindo, con la misión de seguir en carrera en la lucha por clasificar al Mundial de Qatar 2022.