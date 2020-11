Waldo Ponce recordó cuando tuvo que "levantar de una patada" a Alexis para que se calmara

El ex defensor Waldo Ponce recordó que las primeras veces que le tocó entrenar junto a Alexis Sánchez en la selección chilena vivió complicados momentos debido a la energía que mostraba el actual futbolista de Inter de Milán, por lo que tras pedirle "por favor" que bajara las revoluciones, tuvo que darle una patada con esa finalidad.

"Un día me toca marcar a Alexis por toda la cancha. Estaba endemoniado: me enganchaba para allá, bajaba, subía y yo tenía que seguirlo por toda la cancha", dijo al programa de TVN "Zoom Deportivo, en palabras reproducidas este lunes por La Cuarta.

"Le digo a Alexis, 'por favor, quédate quieto hueón, porque me van a retar, me van a sacar, no voy a jugar el próximo partido si tú sigues haciendo todo lo que haces", le advirtió.

"Lo tuve que levantar de una patada y le dije 'Alexis, cálmate un poco, por favor", señaló Ponce, quien cerró sus dichos insistiendo en que "siempre recuerdo la motivación y las ganas que tenía de ser uno de los mejores del mundo".