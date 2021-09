Waldo Ponce y la falta de gol en la Roja: Escasean los goleadores y no es fácil encontrarlos

El ex defensa Waldo Ponce, mundialista con la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica 2010, anticipó el duelo ante Colombia y se refirió a la falta de gol, el gran problema del equipo dirigido por Martín Lasarte.

"Es difícil siendo defensa. Últimamente, no tenemos un goleador nato como los que tuvimos cuando estaban Iván Zamorano, Marcelo Salas o 'Chupete' Suazo, por nombrar a algunos. No tenemos esa calidad de delanteros", expresó en entrevista con La Tercera.

"No es fácil ser un goleador. Alexis es un gran jugador, pero no es un goleador. Edu Vargas es un goleador, pero también cumple otras funciones últimamente (...). Claramente, siempre escasean esos jugadores y no es fácil encontrarlos", agregó.

Sobre el funcionamiento de la defensa, dijo que "el que me gusta, que lo veo jugando como central, pero que terminó jugando como lateral, es Paulo Díaz. El otro día me sorprendió Roco, también. Jugó un muy buen partido. Gary, para qué decir, siempre en la misma línea. Es un jugador súper parejo. Vegas, también".

Consultado por cómo anticipa el partido de Chile en Barranquilla, comentó que "los factores climáticos son para los dos. La mayoría de los jugadores colombianos no juegan ahí. Tienen que acomodarse a la humedad. No va a ser fácil. Chile necesita rescatar puntos ahí. Estuve en algún momento en Barranquilla. Entrenas un día y bajas un kilo y medio".

El partido entre la Roja y Colombia será este jueves a partir de las 20:00 horas y lo podrás seguir en las plataformas de AlAireLibre.cl