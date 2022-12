Presidente de la Federación Francesa quiere que Deschamps siga y descartó contactos con Zidane

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, afirmó este martes que quiere que Didier Deschamps, entrenador del seleccionado francés, siga en su puesto tras el Mundial, al tiempo que desmintió contactos con Zinedine Zidane.

"No he llamado a Zidane en mi vida, en contra de lo que algunos dicen. Hubiera sido incorrecto. Nadie de mi entorno le ha llamado, al menos en mi nombre", dijo Le Graet a varios medios franceses en Doha, indicando también que "cuando tienes la suerte de tener a Didier Deschamps no llamas a la puerta de al lado mientras siga en el puesto".

"Mi deseo es que Didier siga. ¿Dónde vamos a encontrar uno mejor? Y lo dice el presidente, no el amigo", indicó.