La FIFA realizó el ensayo para el sorteo del Mundial, ¿cómo quedaron los grupos?

Ad portas de la ceremonia que definirá los grupos de la próxima Copa del Mundo, la FIFA realizó dos sorteos de prueba, para poner en práctica los procedimientos antes del evento de este viernes a realizarse en Doha.

El medio argentino TyC Sports, reveló los resultados del grupo G y H tras el segundo "simulacro". Brasil quedó como cabeza de serie en el conjunto G, acompañado por Alemania, Serbia y Arabia Saudita.

Por otro lado, en el grupo H, cuyos dos primeros lugares se enfrentarán en octavos de final ante los clasificados del G, fue encabezado por Argentina, seguido por Suiza, Corea del Sur y Ghana.

El sorteo oficial está programado para este viernes 1 de abril, a partir de las 13:00 horas de Chile (16:00 GMT), y será transmitido por DirecTV Sports.

A falta de la actualización del ránking FIFA del 31 de marzo, hasta el momento estos son los bolilleros para Qatar 2022:

Bolillero 1: Qatar (país sede), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal

Bolillero 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay

Bolillero 3: Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Canadá, Marruecos

Bolillero 4: Ghana, Túnez, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), Repechaje Concacaf vs. Oceanía, Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes)