Casale y su retorno a los quads en el Dakar: Tuve que hacer una pausa, hasta que me reencanté

El piloto chileno Ignacio Casale, que en el Rally Dakar 2020 volverá a competir en quads tras haber participado en SxS en la pasada edición del certamen, explicó los motivos que lo llevaron a correr nuevamente en la categoría con la que obtuvo el título en dos ocasiones.

En conversación con nuestro programa Todo por el Deporte en Cooperativa, el "Perro" comenzó explicando que "después de ganar el 2018 quedé muy saturado (de los quads). Hice mucha moto, mucho desierto y mucho viaje".

"Fueron muchos sacrificios para ganar por segunda vez y cuando gané, me saqué una mochila gigantesca de encima. Me dije que no correría nunca más en moto, me saturé. Se me apagó la llama de la pasión por esto, era casi que lo hacía por obligación en los últimos años", apuntó.

En la misma línea, el deportista nacional aseguró que "mi profesión es muy peligrosa, tienes que estar con todos los sentidos al máximo, y sobre todo la pasión tiene que estar lo más encendida posible. Esto no estaba pasando y tuve que hacer un break de un año y medio hasta que volvieran las ganas de subirme, de correr y de entrenar como lo hacía antes".

"Por eso es que estoy volviendo ahora. Después de un tiempo me reencanté y me reenamoré de las motos y de los quads, y es por eso que tomamos la decisión de volver totalmente renovados de cuerpo y mente. Descansé mucho el cuerpo en este año y medio, descansé la mente también. Yo llevo diez Dakar de manera consecutiva, voy por el onceavo. Sentía que tenía que hacerlo y ahora volvemos con todo", indicó.

Sobre su nuevo equipo, Casale afirmó que "cerramos hace un par de meses con el equipo Dragon, que es un equipo francés que es satélite del equipo Yamaha oficial. Ellos me van a proveer el quad y me van a dar todas las facilidades y todo lo que yo necesite allá en Arabia y en Francia, que es donde tienen la casa matriz".

"Con el desarrollo que ellos tienen en el quad y con la estructura que tienen creo que puedo hacer una buena carrera. Espero traer otro título para Chile que sería un sueño hecho realidad", dijo.

En la próxima edición el Rally Dakar dejará de realizarse en Sudamérica después de diez años para trasladarse a Arabia Saudita.