"Chaleco" López: Con Cyril Despres somos muy amigos, pero en ruta seremos duros rivales

Una positiva experiencia sobre la arena de Arabia Saudita tuvo el binomio chileno de Francisco "Chaleco" López y Juan Pablo Latrach. A tres días de largar la versión 42° del Rally Dakar (5 de enero), probaron con éxito el Can-Am número 400 con el cual deberán defender el título de 2019 que ganó el curicano en Perú.

No le será fácil al nacional como tampoco lo fue el año pasado en Sudamérica. En esta ocasión tendrá duros rivales en la categoría Side by Side (SxS) con un total de 46 inscritos. Entre ellos su ex rival en las motos, el francés Cyril Despres, quien defenderá la escudería Overdrive.

"Ha sido una sorpresa de último momento, pero grato. Desde hace años somos muy amigos fuera de la ruta, pero adentro seremos duros rivales. Ahora veremos cómo vamos juntos en los buggis", manifestó el chileno luego de haber probado por primera vez en el shake down junto a Latrach en un recorrido previamente establecido por la organización.

Despres no será el único rival de fuste del chileno. Al galo se suman el español Gerard Farrés (2° en 2019), el brasilero Reinaldo Varela (3° en 2019 y 1° en 2018), el ruso Sergei Kariakin, el zimbabuense Conrad Rautenbach, el kazajo Artur Ardavichus y el checo Josef Macháček.

La máquina Can-Am que piloteará el maulino será un auto preparado por la escudería sudafricana South Race, de la cual López se mostró muy satisfecho: "El auto es más liviano que el utilizado en 2019. En las pruebas pudimos poner a punto la suspensión que nos dejó muy conformes".

Durante el día todo el equipo estuvo trabajando en la puesta a punto del vehículo sobre la arena de Jeddah, y en el campamento ordenando las herramientas y diferentes detalles para las revisiones administrativas y técnicas que se vienen.

"Los días previos a la carrera son tan intensos como los que vienen. Hasta ahora todo bien y más seguros luego de probar la arena saudí, que es más blanda y espesa en algunos sectores que nuestro desierto en Chile y Perú. Día a día nos vamos a acostumbrar", explicó Chaleco López.

La competencia largará este domingo 5 de enero en Jeddah con 12 etapas para concluir el 17 del mismo mes tras recorrer casi 8 mil kilómetros de un exigente recorrido por el desierto de Medio Oriente.