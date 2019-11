El Rally Dakar presentó su recorrido para la edición 2020

Tras diez años en Sudamérica, donde el Rally Dakar encontró un terreno diferente al tradicional de Africa, la carrera presentó este miércoles su recorrido para el 2020, el cual se disputará por vez primera en Arabia Saudita, donde las dunas y el desierto devolverán a los participantes a sus años originales.

El director de la carrera, David Castera, afirmó a la agencia Efe que la edición del año próximo integrará todos los ingredientes clásicos de la carrera y que su ganador "tendrá que ser un auténtico dakariano".

"Hemos descubierto muchas sorpresas en el desierto saudí, porque es grande, hemos tenido mucho donde elegir", agregó el expiloto, que divide el recorrido del 2020 en dos partes: una primera marcada por las pistas de tierra, los barrancos y los desfiladeros; y la recta final, donde la arena y las dunas serán omnipresentes.

En total, el Rally tendrá 7.856 kilómetros, de los que 5.097 serán cronometrados. Todo arrancará en Yeda el 5 de enero, en la costa del mar Rojo, con una largada de 752 kilómetros. El cierre será en Haradh el 17 de enero, donde se pondrá el broche tras 12 jornadas de competencias.

En la última etapa se descubrirán las mayores dunas de Arabia Saudita, y la clasificación general quedará pendiente solo de un último tramo, en un laberinto de pistas de 100 kilómetros con destino en Qiddiyah, cerca de Riad.

Revisa las etapas, recorrido, itinerario y fechas del Dakar 2020:

1°: 05/01 Yeda - Al Wajh, recorrido de 752 kilómetros (319 serán cronometrados)

2°: 06/01 Al Wajh - Neom, recorrido de 401 kilómetros (367 cronometrados)

3°: 07/01 Neom - Neom, recorrido de 489 kilómetros (404 cronometrados)

4°: 08/01 Neom - Al Ula, recorrido de 676 kilómetros (453 cronometrados)

5°: 09/01 Al Ula - Ha'il, recorrido de 563 kilómetros (353 cronometrados)

6°: 10/01 Ha'il - Riad, recorrido de 830 kilómetros (478 cronometrados)

11 de enero: Reposo en Riad

7°: 12/01 Riad - Wadi al Dawasir, recorrido de 741 kilómetros (546 cronometrados)

8°: 13/01 Wadi al Dawasir - Wadi al Dawasir, recorrido de 713 kilómetros (474 cronometrados)

9°: 14/01 Wadi al Dawasir - Haradh, recorrido de 891 kilómetros (415 cronometrados)

10°: 15/01 Haradh - Shubaytah, recorrido de 608 kilómetros (534 cronometrados)

11°: 16/01 Shubaytah - Haradh, recorrido de 744 kilómetros (379 cronometrados)

12°: 17/01 Haradh - Riad, recorrido de 447 kilómetros (374 cronometrados)

