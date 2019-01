Francisco "Chaleco" López anticipó un Dakar mucho más difícil para el 2020

Después de cinco años alejado del Dakar, el piloto Francisco "Chaleco" López regresó este 2019 al Rally más duro del mundo y lo hizo por la puerta grande: con un triunfo al volante de un UTV, en su debut en la categoría Side By Side (SxS). Sin embargo, el chileno anticipó que la carrera del 2020 será mucho más difícil.

"El año que viene seguramente van a llegar más pilotos competitivos, ex pilotos de motos, conductores de autos y de otras disciplinas 'off road', y cada vez tendrá más fuerza", vaticinó.

De hecho, "Chaleco" se sinceró y sostuvo que esta categoría "no era atractiva para mí", y que esta situación cambio este año, y por ese motivo la expectativa para 2020 es grande.

"El auto se disfruta mucho, sobre todo en las dunas. Estos buggys van muy bien, son muy similares a una moto, rápidos, livianos, fáciles de trepar y por ese lado lo estoy disfrutando tanto como una moto", afirmó.

No obstante, Chaleco lamentó que esta edición sólo se corriera en un país (Perú).

"Yo estaba acostumbrado a pasar por varios países, a ver los diferentes tipos de culturas, las banderas. Se veía el cambio de geografía, de los colores y cómo la gente esperaba a los pilotos locales. En la fiesta faltó un poco esa magia", precisó.

Por último, reiteró que su objetivo es defender la corona el próximo año, aunque depende de que el Dakar regrese a territorio chileno, escenario que gestiona el Ministerio del Deporte y el Gobierno que lidera el Presidente Sebastián Piñera.

"Ayer (miércoles) estuve con el Presidente y la ministra del Deporte (Pauline Kantor) y tienen todas las intenciones de que vuelva a Chile, pero no está cerrado todavía y hasta que no se firme el contrato no hay nada", concluyó.