Giovanni Enrico, listo para el Dakar: "Si no cometo errores, se pueden ir dando los resultados"

Como "optimista" se declaró estar el piloto chileno Giovanni Enrico con miras al que será su cuarto Rally Dakar y donde admitió que espera lograr culminarlo y subirse al podio en la categoría Quads, donde se medirá contra otros 17 pilotos.

Dijo que para la versión 43 de la prueba motor más difícil del mundo llega en un buen momento: "Siempre he querido lograr un podio en el Dakar, así que para allá apuntamos. Tenemos un buen equipo y yo me siento muy cómodo arriba de quad. Si no cometo errores, se pueden ir dando los resultados, pero hay que ir etapa por etapa ya que es una carrera muy larga y no perdona, puedes ir muy bien, pero en un segundo te puede dejar sin nada", expresó el antofagastino.

Este viernes 1 de enero y tras recibir el resultado del examen PCR, Giovanni cumplió con las verificaciones técnicas y administrativas por lo que ya está en condiciones de largar el prólogo de 11 kilómetros que se desarrollará este sábado en Jeddah, Arabia Saudita, instancia que determinará el orden de largada de la primera etapa del Dakar 2021 el domingo.

"Estoy bastante tranquilo. El prólogo es importante porque te da la posición de largada de la primera etapa y se ve cómo viene la mano de la carrera. Vamos a intentar hacer un buen prólogo para salir un poco más adelante ya que siempre me ha tocado largar desde atrás, con mucho polvo", comentó Enrico.

La edición 43ª del Dakar contempla un trazado de 7.649 kilómetros de los cuales 4.767 serán cronometrados y se desarrollarán entre el 3 y el 15 de enero, con un día de descanso (9 de enero).