Ignacio Casale: Aún estoy pensando si es que iré al próximo Dakar

El piloto chileno Ignacio Casale, campeón del Rally Dakar 2020 en la categoría quads, dijo que aún estudia la posibilidad de defender el título en la edición 2021 producto de la escasa preparación que ha tenido a raíz de las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

"Estos meses han sido muy difíciles, a esta época ya tendría que llevar más de 7.000 kilómetros. Yo entreno en Copiapó, pero está la cuarentena, por eso aún no llego ni a la mitad. Los europeos nos tienen un poco de ventaja porque empezaron hace dos meses", dijo al diario La Cuarta.

"Si tengo un accidente y llego a necesitar un ventilador, puedo dejar a alguien con covid sin este aparato. Es difícil lo que estamos viviendo, hay que fortalecer lo físico y ver si es que iré o no al Dakar, aún lo estoy pensando", agregó Casale.

"No lo sé, para ser sincero. Por eso con mi equipo y cercanos hemos hablado, pero aún no decidimos. A mí me encantaría ir revalidar el título, pero creo que si no me pude preparar cómo yo quisiera y si no me siento bien o si no puedo ir a pelear la punta, prefiero saltarme esta edición e ir mejor preparado el 2022", finalizó.