Ignacio Casale de cara al Dakar 2019: Quiero ir a disfrutar sin ningún tipo de presión

El piloto chileno Ignacio Casale se prepara para enfrentar su décimo Rally Dakar, pero aclaró que su intención es disfrutarlo sin presiones en una categoría que volvió a catalogar como la "del futuro".

El campeón de cuadriciclos en 2014 y 2018 participará esta vez a bordo de un Side by Side junto a Américo Aliaga y dijo al sitio oficial de la competición que "después de dos victorias en quads había llegado el momento de hacer algo diferente y dejar que mi cuerpo descansara de sus lesiones, quería tomarme un año sin Dakar".

"Después de unos meses, Yamaha me ofreció la oportunidad de correr en esta nueva categoría y no lo dudé. Es una categoría que me gusta mucho, creo que la categoría del futuro, se están metiendo los mejores pilotos y en unos años será la más grande del Dakar", agregó.

En ese sentido, Casale sostuvo que también es un desafío "importante para mí, porque el vehículo fue fabricado íntegramente en Chile, estoy contento, motivado, sin ningún tipo de presión, y voy sobre todo a disfrutar".

"Creo quede esa manera puedo obtener mejores resultados que si corriera presionado o con algún tipo de nerviosismo; por lo tanto, quiero ir a disfrutar y a medida que pasen los días quiero ir avanzando en la tabla general, de menos a más", finalizó.