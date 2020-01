Ignacio Casale ganó su tercer Dakar en quads

El piloto chileno Ignacio Casale se alzó este viernes con su tercer Dakar en la categoría de quads tras haber dominado el rally de principio a fin y ganar cuatro etapas.

Casale, que ya ganó el Dakar en 2014 y en 2018, terminó la carrera con más de 18 minutos de ventaja sobre el francés Simon Vitse, que fue segundo, y más de una hora sobre el polaco Rafal Sonik, que quedó tercero aunque a priori se anticipaba como el gran rival del chileno.

El piloto acabó en cuarta posición el último tramo cronometrado del rally, de 167 kilómetros entre Haradh y Qiddiya (Arabia Saudí), y deberá refrendar su triunfo con una exhibición de 13 kilómetros antes de pasar por el podio de meta.

Este viernes el chileno Giovanni Enrico terminó la etapa en el segundo puesto.

Con este triunfo, Casale igualó al argentino Marcos Patronelli con tres ediciones del Dakar ganadas y superó a su hermano Alejandro Patronelli, que tiene dos.

