Ignacio Casale: La única manera de ganar el Dakar en el futuro es en un equipo oficial

El piloto nacional Ignacio Casale contó sus sensaciones luego de abandonar el Rally Dakar 2019, en el que compitió fuera de un equipo oficial, y sostuvo que la edición de este año fue "difícil, de mucho aprendizaje y con muchas fallas mecánicas".

"Tuve muy poco tiempo para desarrollar el vehículo. El quad con el que gané el último Dakar tenía 140 mil kilómetros de desarrollo y éste tenía solo cinco mil. El desafío era muy grande, ya que tenía que competir contra puros equipos oficiales", sostuvo a La Tercera.

"Si no estoy en un equipo oficial, como 'Chaleco' o los otros top, es imposible ir a ganar el Dakar. Mi equipo se compone de mi padre, mi mecánico y Manuel, mi segundo mecánico, y yo. El presupuesto que manejo no me da para estar en un equipo oficial", continuó el ex campeón del Dakar en cuadriciclos

En ese sentido, Casale dijo que para "estar en un equipo oficial me tendría que ir a Can am, y no me quiero ir porque estoy con Yamaha hace muchos años, me dio todo cuando no tenía nada y lo tengo en el corazón".

Por eso, el chileno dijo que actualmente su "realidad es otra. La única manera de ganar el Dakar en un futuro es en un equipo oficial; como privado es casi imposible".

Para el futuro Casale espera analizar bien en qué categoría competirá, pero que le gustaría repetir la actuación en SxS: "Pero queda Casale para rato. Y relacionado al Dakar".