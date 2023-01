%uD83C%uDFC1 Stage 1%uFE0F%u20E33%uFE0F%u20E3 - T3 %uD83D%uDEE0



Provisional top 3:

%uD83E%uDD47 Mitchell Guthrie

%uD83E%uDD48 Ignacio Casale

%uD83E%uDD49 Seth Quintero



5%uFE0F%u20E3th stage win for Mitch Guthrie in this #Dakar2023! %uD83D%uDCAA



%uD83D%uDD34 Full results and standings:https://t.co/GGoNc4QWVI pic.twitter.com/Y07NagADtT