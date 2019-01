Follow the leader! Stage 2 is on with @AlAttiyahN opening the road from Pisco to San Juan de Marcona



¡Sigue al líder! La 2a etapa arranca con Nasser Al-Attiyah para abrir la pista en el #DakarPeru



info %u27A1%uFE0F https://t.co/igIYTtsEsQ#Dakar2019 pic.twitter.com/dZq7N30Ak2