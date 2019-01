%u23F1%uFE0F%u23F1%uFE0F%u23F1%uFE0F



The decisive stage is on with @RebellionTime ensuring time-keeping down to the last second!



La etapa decisiva ha arrancado con @RebellionTime vigilando hasta el último segundo!#Dakar2019 pic.twitter.com/ks75zZMgYa