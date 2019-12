Las etapas del Rally Dakar 2020 que se correrá en Arabia Saudita

Los fanáticos del deporte motor posarán sus ojos en Arabia Saudita entre el 5 y 17 de enero, cuando se disputa el Rally Dakar 2020, la carrera más difícil del mundo.

Por ese motivo, en AlAireLibre.cl repasamos las doce etapas que tendrá la competencia, con 7.500 kilómetros de recorrido, 5.000 contra reloj.

Revisa el detalle de las etapas y sus locaciones a continuación:

Etapa 1: Jeddah - Al Wajh. 752 km, especial de 319 km. 5 de enero

Stage 1: 🚩Jeddah - Al Wajh 🏁 752KM

A stage that features all that makes a Dakar great, fast, winding dunes 🏜️ Not one to be taken lightly.#Dakar2020 pic.twitter.com/1ZSl4pgo2X — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 2: Al Wajh - Neom. 401 km, especial de 367 km. 6 de enero

Stage 2: 🚩Al Wajh - Neom 🏁 401KM

The Red Sea stage, whilst mostly made up of tracks, will require expert navigation 🌊#Dakar2020 pic.twitter.com/Kqzf3f8Xij — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 3: Neom-Neom. 489 km, especial de 404 km. 7 de enero

Stage 3: 🚩Neom - Neom 🏁 489KM

Stage 3 takes the competitors to the Jordanian border through canyons and mountains, as well as its high point of 1,400m ⛰️#Dakar2020 pic.twitter.com/hplgeorLOz — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 4: Neom-Al Ula. 676 km, especial de 453 km. 8 de enero

Stage 4: 🚩Neom - Al Ula 🏁 563KM

Al Ula, an essential point on the spice and incense trade routes from the east, is the target for the competitors. One to be carefully navigated. @ExperienceAlula#Dakar2020 pic.twitter.com/GepcV4w4sO — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 5: Al Ula-Ha'il. 563 km, especial de 353 km. 9 de enero

Stage 5: 🚩Al Ula - Ha'il 🏁 563KM

Advanced driving skills are essential on stage 5 with the plethora of large, sandy hills that stand in the way 🚗#Dakar2020 pic.twitter.com/oizxaTFqNr — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 6: Ha'il-Riyahd. 830 km, especial de 478 km. 10 de enero

Stage 6: 🚩Ha'il - Riyadh 🏁 830KM

100% sand and entirely off-road, the special stage starts fast before becoming more technical in the run-up to Riyadh.#Dakar2020 pic.twitter.com/Mpi3WngNIY — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Dia de descanso en Riyahd. 11 de enero

Rest Day 🛌 Riyadh

A deserved day-off in the Saudi Arabian capital presents the chance to rest and recuperate before the 7th stage 💤#Dakar2020 pic.twitter.com/TL0J8JzRVe — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 7: Riyadh-Wadi Al-Dawasir. 741 km, especial de 546 km. 12 de enero

Stage 7: 🚩Riyadh - Wadi Al-Dawasir 🏁 741KM

Dakar 2020's longest special will provide incredibly varied terrain to test even the most adaptable competitors 🐪#Dakar2020 pic.twitter.com/NDnW5duM4d — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 8: Wadi Al-Dawasir-Wadi Al-Dawasir. 713 km, especial de 474 km. 13 de enero

Stage 8: 🚩Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir 🏁 713KM

A mountain loop riddled with canyons and dunes as well as a section designed for those with pure speed in mind 💨#Dakar2020 pic.twitter.com/fE99NqJQam — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 9: Wadi Al-Dawasir-Haradh. 891 km, especial de 415 km. 14 de enero

Stage 9: 🚩Wadi Al-Dawasir - Haradh 🏁 891KM

A "hard" stage with solid ground and long distances requiring driving precision as the competition moves into the Empty Quarter. #Dakar2020 pic.twitter.com/OkUWJQaxRn — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 10: Haradh-Shubaytah. 608 km, especial de 534 km. 15 de enero

Stage 10: 🚩Haradh - Shubaytah 🏁 608KM

1st Marathon Stage! Only assistance between the competitors is allowed 🏃🏻#Dakar2020 pic.twitter.com/kuVTmkFr3u — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 11: Shubaytah-Haradh. 744 km, especial de 379 km. 16 de enero

Stage 11: 🚩Shubaytah - Haradh 🏁 744KM

The 11th stage will move through the most beautiful dunes of the Dakar as the Marathon Stage comes to a close.#Dakar2020 pic.twitter.com/97DNQcR7xS — DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Etapa 12: Haradh-Al Quiddiyah. 447 km, especial de 374 km. 17 de enero