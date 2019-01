Nasser Al-Attiyah ganó por tercera vez el Rally Dakar

El qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se proclamó este jueves campeón del Dakar en coches por tercera vez en su carrera, por delante del español Joan "Nani" Roma (Mini) y del francés Sébastien Loeb, segundo y tercero, respectivamente.

Al-Attiyah dio así el primer Dakar a la marca japonesa Toyota, que compite en el Rally desde hace ocho años, un triunfo que el árabe aseguró en la última y décima etapa, cuyo ganador fue el español Carlos Sainz (Mini), quien firmó su primera victoria parcial en esta edición del Rally tras haber atravesado muchos problemas en carrera.

Para Al-Attiyah fue un rally redondo en el que lideró la carrera de principio a fin, a excepción del segundo día, y en el que completó los más de 5.000 kilómetros de recorrido de este Dakar sin ningún percance serio, al contrario que sus rivales, que fueron eliminándose por el camino.

El qatarí supo aprovechar las carencias del buggy de Mini, que llegaba como favorito a este Dakar con un potente equipo formado por Sainz y por los pilotos franceses Stéphane Peterhansel, trece veces ganador del Dakar (seis en moto y siete en coches), y Cyril Despres, cinco veces campeón del Rally en motos.

Sin embargo, el Mini de dos ruedas motrices presentó problemas de fiabilidad, especialmente con el sistema automático de inflado y desinflado de sus neumáticos, lo que hizo que el español y los dos franceses tuvieran muchos problemas para lidiar con las dunas y la arena del desierto peruano.

Por su parte, Sainz perdió sus opciones de revalidar el título conseguido el año pasado al tercer día de competición, cuando destrozó una rueda de su coche al pasar por un agujero que aparentemente no estaba señalado en su hoja de ruta, avería que le hizo perder casi cinco horas.

Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys, estaba al mando del Peugeot que ganó el Dakar hace dos años y demostró que ese coche podía hacer frente al Toyota de Al-Attiyah al ganar cuatro de las diez etapas de este Dakar que se disputó íntegramente en Perú.

Con su tercer triunfo en el Dakar, Al-Attiyah se sitúa como el tercer piloto con más títulos en autos, igualado con los franceses René Metge y Pierre Latigue, y solo superado por Petehansel (7) y el finlandés Ari Vatanen (4).

El Dakar 2019 fue la primera edición de este Rally que se disputó en un único país, con diez etapas por el desierto peruano del 7 al 17 de enero y un recorrido de más de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 fueron cronometrados.

🎙️"It's fantastic. I'm proud of the team. I want to come back next year." @AlAttiyahN, 3 time winner of the Dakar.



🎙️ "Es increíble. Me enorgullece por el equipo. Quiero volver el año que viene." 🇶🇦 Nasser Al-Attiyah, triple vencedor del Dakar.