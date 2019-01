Pablo Quintanilla: Me siento favorito para ganar el Rally Dakar

El piloto chileno Pablo Quintanilla se mostró confiado en obtener un buen resultado en la presente edición del Rally Dakar, en el que marcha tercero en la clasificación general de motos.

En conversación con El Mercurio, el nacional aseguró que "me siento favorito para ganar el Dakar, aunque no soy el único, porque los tiempos entre los primeros puestos están muy ajustados".

Al ser consultado por si le incomoda ser calificado como favorito, Quintanilla dijo que "no me incomoda para nada, porque significa que estoy fuerte y que los demás ven mi seguridad. Más les debe incomodar a los otros pilotos".

"Me siento más maduro, y también con mucha más experiencia. He tenido los nervios de acero para tomar decisiones, como la de ayer (viernes), en la que bajé el ritmo al final para no largar primero mañana (domingo). En el momento pensaba: '¿me servirá lo que estoy haciendo?', pero la seguridad que tengo me ha permitido seguir adelante con estos riesgos. Son cosas que he aprendido con el tiempo", apuntó.

Este domingo se llevará a cabo la sexta etapa de la competencia entre Arequipa y San Juan de Marcona.