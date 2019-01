Pablo Quintanilla: Te da confianza haber iniciado la carrera en el segundo lugar

El piloto chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) valoró haber terminado en la primera etapa del Rally Dakar en la segunda posición, a sólo 1 minuto y 34 segundos del español Joan Barreda (Honda), ganador del día en motos.

"Es bueno comenzar la carrera en el segundo lugar porque te da un punto de confianza extra para afrontar el resto del Rally", dijo Quintanilla al terminar la jornada.

El chileno explicó que, a pesar de ser la etapa más corta de todo el rally, "no fue nada sencilla porque habían dunas muy arenosas, otras partes con polvo y la navegación también era algo complicada".

"Sin embargo, me sentí muy bien en la moto. Apreté desde el inicio y me vi confiado a medida que avanzaba en el camino. Este año me siento con mucha confianza y estoy disfrutando un montón la carrera", reconoció Quintanilla.

El piloto detalló que su moto está funcionando de manera excelente y ve con optimismo las próximas etapas, que se desarrollarán todas en Perú en sobre el mismo escenario de dunas.

Esta etapa prólogo se disputó entre las ciudades peruanas de Lima y Pisco y tuvo un recorrido de 311 kilómetros, de los que 84 fueron cronometrados.