Pablo Quintanilla terminó fuera del podio en el Dakar que proclamó a Toby Price como campeón

Pablo Quintanilla (Husqvarna) no tuvo buena fortuna en la última etapa del Rally Dakar 2019. El motociclista chileno, quien tenía chances de ganar por primera vez la carrera más difícil del mundo, sufrió un accidente, terminó fracturado y finalizó cuarto en la clasificación general, que fue dominada por el australiano Toby Price (KTM), ganador de la jornada y campeón por segunda vez de la categoría.

Quintanilla estaba a sólo un minuto de Price, por lo que intentó emplearse a fondo para adelantarlo en este último tramo, recorrido entre Pisco y Lima. Sin embargo, una caída, que lo dejó con una posible fractura de tibia y peroné, lo retrasó en demasía y terminó en el puesto 22° de la etapa, a más de 20 minutos del australiano en la general.

Con esa situación, el chileno quedó fuera del podio, superado por el austriaco Matthias Walkner (KTM) y el británico Sam Sunderland (KTM), segundo y tercero, respectivamente.

Finalizado el tramo especial cronometrado, Price se acercó a la caravana donde estaba Quintanilla y lo felicitó, no solo por la espectacular pelea durante las 10 etapas del Dakar, sino también por correr con la lesión en el final.

Vale destacar que Quintanilla, después de ser atendido, decidió continuar conduciendo hacia el enlace final en Lima, para evitar el retiro de la carrera.

Champions salute champions 🙌 @tobyprice87 congratulated @quintanilla102 after he completed the last stage with an injured ankle.



Campeones saludan campeones 🙌 Toby Price felicitó a Pablo Quintanilla por acabar la ultima etapa a pesar de una lesion en el tobillo.#Dakar2019 pic.twitter.com/DErKbsKXEh