Patricio Cabrera mantiene su ascenso en el Rally Dakar

El motociclista chileno Patricio Cabrera finalizó la quinta etapa del Dakar en el puesto 44, lo que le permitió escalar al lugar 45 de la clasificación general, y entrar por primera vez en el top 50.

"Me sentí muy cómodo en la etapa de hoy. Hoy no tuvimos ningún inconveniente, pude disfrutar los kilómetros y esto me tiene muy contento, me estoy sintiendo cada día más fuerte", precisó el piloto nacional.

El tiempo del coyhaiquino en la quinta jornada fue de 4:06'36'', a 36' 54'' del ganador del día, el italiano Danilo Petrucci (128° general), que quedó primero tras una penzalización al australiano Toby Price.