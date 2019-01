Sebastien Loeb y su Peugeot desafiaron a un avión militar en la previa del Dakar

El piloto francés Sebastien Loeb, nueve veces campeón de mundo de rallys, desafió este domingo a un avión de instrucción militar con el Peugeot 3008 que llevará en el Dakar 2019, que se disputa en Perú.

Loeb puso a prueba la velocidad del coche que ganó el Dakar en los tres últimos años contra un avión KT1P, que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) utiliza para entrenar a sus pilotos de combate.

La carrera se llevó a cabo en la base aérea de Las Palmas, ubicada dentro de Lima, por donde pasaron desde el viernes todos los participantes del Dakar para realizar las verificaciones técnicas y administrativas antes de acudir al podio de salida.

El piloto galo pilotará este año el Peugeot como ya lo hizo en los tres años anteriores, pero esta vez con la asistencia de un equipo privado, después de que el equipo oficial de la marca del león decidiese no volver a competir en el rally.

