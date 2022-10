José Ignacio Cornejo acortó distancia con los punteros en el Rally de Marruecos

El piloto iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) logró recortar 2 minutos y 23 segundos del nuevo puntero tras llegar en la quinta posición de la segunda etapa del Rally de Marruecos, manteniéndose noveno en la clasificación general a 11 minutos 42 segundos del estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), el actual líder.

En general, fue una buena actuación del piloto nortino, quien se mantuvo entre los cinco mejores en la avanzada de este lunes, con una especial de 316 kilómetros y un total de 436 con enlaces incluidos.

La etapa se la adjudicó su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren con 3 horas 18 minutos 44 segundos, seguido del argentino Kevin Benavides (KTM) a 02'54"; del estadounidense Ricky Bravec (Honda) a 03'01", del norteamericano Skyler Howes (Husqvarna) a 03'12" y de Nacho Cornejo a 05'13". Décimo arribó su coequipo Pablo Quintanilla a 09'49".

Con este resultado, el estadounidense Skyler Howes se adueñó del primer lugar de la general con una ventaja de 01 minuto 40 segundos sobre Toby Price (KTM). El trasandino Luciano Benavides quedó tercero a 03'42". Cuarto está Adrien Van Beveren a 03'59". Quinto se ubica Ricky Brabec a 04''22".

Más atrás, noveno, está Cornejo a 11'42". Y duodécimo se encasilló Quintanilla a 23'35" del líder.

"Fue una etapa dura de nuevo, porque esta carrera se ha caracterizado por ser exigente, pero ha sido entretenida. Me he sentido más cómodo con la moto lo que se ha notado con los tiempos. Iba haciendo una buena carrera, pero al final cometí un error al seguir una línea más lenta por varios kilómetros, lo que me retrasó un poco, pero cada día estoy avanzando y acortando el tiempo con los punteros. Me quedan tres días más para seguir mejorando", manifestó el piloto de 27 años.

La segunda etapa comprendió un recorrido de enlace de 119 kms, seguido de una especial de 316 kms, con un terreno más variado que el domingo. Fue una especial más rápida hasta llegar a las grandes mesetas del desierto marroquí con un grupo de dunas bastante densas.

La etapa de este martes será entre Laayoune y Laayoune con 300 kilómetros de especiales y 23 de enlace, que totalizarán 323 kilómetros, donde el desierto y las dunas serán protagonistas una vez más en una jornada de mucha navegación.