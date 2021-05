Pablo Quintanilla escaló a la tercera posición en el Rally de Andalucía a una etapa de la final

Una nueva y complicada etapa le tocó vivir al piloto nacional Pablo Quintanilla este sábado en España. El recorrido, cuya extensión se alza como la de mayor distancia del rally con 430 kilómetros, nuevamente presentó mucha vegetación, además de caminos sinuosos y estrechos, a lo cual se agregó agua y barro hacia el final de la etapa. A pesar de las inclemencias presentadas en este tercer tramo, el piloto Monster Energy Rally Team, avanzó sólido, alcanzando comodidad y buen ritmo en velocidad junto a su Honda CRF450.

"Hemos terminado el tercer día de carrera, contento de cómo ha ido el día. Hoy fue más o menos similar el terreno al de ayer; camino sinuoso, mucha vegetación, algunos sectores técnicos por las montañas. La verdad es que estoy contento, he ido agarrando ritmo, me he ido sintiendo bien en la moto, y lo importante y que es el objetivo de esta carrera era coger feeling y sumar kilómetros en la moto, y la verdad que ha sido muy bueno. Nos queda un solo día, la navegación ha jugado un papel importante acá, así es que debemos mantenernos alertas hasta el final. Cualquier cosa puede pasar hasta último minuto, así que concentrado y ha terminar bien la carrera", declaró al finalizar la compleja jornada.

El crédito nacional terminó quinto en esta tercera etapa a casi 7 minutos del puntero (+6´57), su compañero de equipo Joan Barreda. En el ranking general el chileno continúa en la tercera posición a solo 11´11s del portugués Joaquim Rodrigues.

Este domingo se correrá la jornada final con 296 kilómetros totales, siendo 185 los cronometrados, partiendo en Coripe y finalizando en Villamartín.