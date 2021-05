Pablo Quintanilla ganó la quinta etapa y finalizó tercero en el Rally de Andalucía

El piloto chileno Pablo Quintanilla, ganó la quinta etapa y finalizó en el tercer lugar del Rally de Andalucía 2021, en una apretada final en la que quedó a segundos de su compañero de equipo en el Monster Energy Honda Team, Joan Barreda, quien se consagró campeón.

El camino no fue fácil, puesto que Quintanilla venía incorporándose al equipo recién el pasado lunes. El piloto nacional fue avanzando sólidamente en el transcurso del rally, iniciándose con una controlada etapa de prólogo en la que finalizaba noveno, recién acostumbrándose a su Honda CRF450 Rally.

En la cuarta y última etapa, el chileno afirmaría su tercer lugar en el podio con un disputado primer lugar, quedando a solo +0´11s por delante de Barreda, piloto que finalmente se quedaría con el título de la segunda versión del Andalucía Rally 2021.

"Terminamos la primera carrera junto al equipo, la verdad es que estoy súper contento. Fue una semana dura, pero muy importante para tener feeling con la moto y para conocer a todo el equipo de trabajo que hay dentro del team. La verdad es que estoy contento, me sentí cómodo en el ambiente laboral, me sentí cómodo con la moto. Fui de menos a más y terminé haciendo una muy buena etapa. Quiero darle las gracias al equipo y a todas las personas que me apoyaron durante toda la semana. Ahora vamos a descansar un poco y a programar el resto del año. Estoy muy contento y motivado con lo que se viene durante el año", declaró entusiasmado el destacado deportista chileno.

De esta forma Pablo Quintanilla, bicampeón mundial de Rally Cross Country y subcampeón de la edición 2020 del Rally Dakar, experimentó un positivo comienzo con su nuevo equipo y demuestra el alto nivel con que enfrentará su preparación camino al Rally Dakar 2022, en una nueva versión que se llevará a cabo en Arabia Saudita, entre el 2 y 14 de enero.