Tomás de Gavardo se retrasó y cedió el primer lugar en el Rally de Marruecos

Con bastantes problemas mecánicos y físicos terminó Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Connect-ZX Autos) en la Etapa 4 y penúltima del Rally de Marruecos donde perdió el primer lugar en la categoría Junior a mano de su único oponente, el polaco Konrad Dabrowski.

El piloto nacional alcanzó a luchar rueda a rueda con el europeo hasta la mitad de la prueba, pues en ese momento se dio cuenta de que los neumáticos estaban bastante desgastados, bajando el ritmo de carrera para poder cumplir con el recorrido total de 546,30 kilómetros totales de la etapa.

Bajo estas circunstancias, el primer lugar en su serie fue para su rival Dabrowski con 4 horas 42 minutos 41 segundos.

De Gavardo registró 1 hora 11 minuto 14 segundos más que el polaco y con ello, casi nulas posibilidades de subirse al primer espacio del podio al final del certamen. En la general, Dabrowski suma 18:12'23". Tomás quedó a 1 hora 10 minutos 36 segundos.

"Me quedé sin neumáticos en el kilómetros 180 de la especial, cuando venía peleando cada kilómetro con el polaco Dabrowski. Sin posibilidades de cambiar, tuve que recorrer los últimos 200 kilómetros de la etapa entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Si mantenía el ritmo normal de competencia, me quedaba botado por alguna goma rota. Además, no me sentí bien producto de la caída del domingo porque me persistía un fuerte dolor en el cuello. La idea es terminar la última etapa de la mejor manera", indicó un atribulado Tomás de Gavardo.

El último día de competencia contará con una ruta acortada de 166 kilómetros de etapa especial en lugar de los 291 kilómetros originalmente programados, ya que la organización los decidió por problemas logísticos. La prueba se desarrollará en la misma área que se usó anteriormente en la etapa uno.