Copa del Mundo de Bajas: Tomás de Gavardo fue tercero en la categoría junior en Dubai

El piloto chileno Tomás de Gavardo obtuvo su primeros 16 puntos en la Copa del Mundo de Bajas durante la fecha inicial del campeonato tras ser 13° en Dubai con un total de 6 horas 10 minutos 13 segundos para los 406,53 kilómetros disputados durante dos días en el desierto de Dubai.

Adolorido del hombro izquierdo, producto de una fuerte caída en la primera etapa, largó en la segunda jornada de 204,93 kilómetros el único representante de Sudamérica. El propósito era avanzar al segundo lugar, pero finalmente fue tercero en la serie Junior, arribando a la meta a 1 hora 15 minutos 35 segundos del vencedor.

"Estoy conforme con la posición obtenida y mis primeros puntos. Lo importante es haber alcanzado el podio en mi categoría en una serie nueva para mí, pues la moto es más pequeña y las carreras son más cortas y rápidas, diferentes al rally cross country que estaba acostumbrado a participar", explicó De Gavardo.

Sobre el hombro izquierdo, llegará a Santiago el lunes para realizarse exámenes, ya que la próxima cita será los días 23 y 24 de marzo en Baja Do Pinhal, Portugal, donde espera acercarse más a los punteros.

"En este tipo de campeonato se anda a fondo, hay poca navegación, pero finalmente me fui acomodando y saqué adelante un buen resultado. Lo importante es que esta semana he aprendido mucho. Me regreso contento a Chile. Espero que la lesión sea simple para llegar en buena forma a Portugal y retomar mis estudios de periodismo", manifestó el piloto desde el autódromo de Dubai donde se realizó la premiación.

El ranking de la serie Junior lo encabeza el ganador de la clasificación general, el sudafricano Aaron Mare con 25 puntos, seguido de su compatriota William McBride con 20; y el chileno De Gavardo con 16 unidades.