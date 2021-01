Ignacio Casale se transformó en piloto titular de camiones del Tatra Buggyra Racing

Un Rally Dakar para reencantarse, aprender e ilusionarse, fue el que acaba de concluir el piloto chileno Ignacio Casale junto a su equipo, el que debutando en la categoría Camiones, logró concluir en una más que positiva novena ubicación general, sorteando diversos problemas técnicos y fallas mecánicas del vehículo, pero demostrando de lo que un piloto de punta y que cuenta con 12 años ya de experiencia en la prueba más dura del mundo, es capaz de hacer.

Casale llegó este lunes a Chile, y mientras guarda cuarentena preventiva en su hogar, dio a conocer importantes y auspiciosas noticias de su futuro deportivo.

"Vengo con noticias muy positivas para mi carrera deportiva. Yo ya estaba muy feliz de haber podido cumplir mi meta de ubicarme dentro de los 10 primeros lugares en una categoría que para mí era nueva, pero donde finalmente logramos hacerlo muy bien junto a mi navegante, Álvaro León, sabiendo que nuestro camión no era de punta, pero que de igual forma dimos siempre la pelea en las primeras ubicaciones. Y fruto de ello, me renovaron contrato, ahora seré el piloto número 1 del equipo Tatra Buggyra Racing para la categoría de camiones, lo cual sinceramente es un sueño hecho realidad y que me tiene aún sin creerlo del todo", contó Casale.

En relación a su futuro inmediato, el atleta Red Bull señaló que "Al llegar a la meta del último día, el dueño del equipo (Martin Koloc) se me acercó para decirme que quería conversar conmigo, y nada, yo esperaba que era para felicitarnos porque lo habíamos hecho bien, pero para mucho más que eso. Me tenía listo el contrato para ser el piloto oficial de su equipo, en donde en conjunto vamos a poner a punto un nuevo camión, año 2021, con caja automática y más de 200 HP de potencia que el que conduje este Dakar. Y no sólo eso, sino que además vamos a correr al menos 5 fechas internacionales para entrenarnos bien y poner a punto el camión, con miras al Rally Dakar 2022, en donde contaré con un mochilero, que básicamente es un segundo camión que me irá apoyando en toda la carrera y brindando auxilio en caso de ser necesario, así que estoy viviendo un sueño, y con todas estas condiciones mi meta es a en los próximos años ganar el Rally Dakar en la categoría de Camiones", concluyó Casale.