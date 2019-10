Ignacio Casale tuvo otra gran jornada y se impuso en la segunda etapa del Rally de Marruecos

El piloto nacional Ignacio Casale mantuvo su gran arranque en el Rally de Marruecos, luego de ganar la segunda etapa y quedar como líder de la tabla general del certamen en Quads, tras haberse impuesto también el sábado en la primera fecha.

El "Perro" dominó los 384 kilómetros de este día domingo, no sin dificultades, ya que sufrió un fuerte golpe en una zanja, que lo hizo resentirse de su mano y tobillo izquierdo, del cual viene recién recuperándose tras un corte de ligamento.

En sus redes sociales, Casale se mostró feliz por el triunfo y manifestó "dolor" por su caída, aunque aseguró que este lunes competirá y que espera que la lesión "no me moleste tanto".

Ganamos la segunda etapa del rally de Marruecos y voy primero en la general! Hoy fue una etapa muy dura, de 386 kilometros, me duele un poco el tobillo y las manos porque hoy tuve un golpe fuerte en una zanja, pero espero que mañana no me moleste tanto....Abrazo a todos. 🇨🇱 pic.twitter.com/XH6w4m728C