José Ignacio Cornejo se metió en el top ten en el Silk Way Rally

En un nuevo escenario, el chileno José Ignacio Cornejo (del equipo Monster Energy Honda) logró avanzar en la clasificación general del Silk Way Rally, segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, al ubicarse noveno en la etapa 3, y logró entrar al grupo de los Top Ten en la clasificación general que encabeza su compañero de equipo, el argentino Kevin Benavides.

En el ingreso de la competencia a Mongolia tras dejar atrás Rusia, el piloto iquiqueño llegó a 6'58" del ganador de la etapa 3 entre Ulán Ude y Ulaanbaatar, en Mongolia.

En la clasificación general, el piloto nacional quedó 10° a 28 minutos de Benavides.

"Estoy contento de entrar en Mongolia después de que las dos primeras etapas en Rusia no fueran de mi estilo. Aquí he ido bastante mejor que las anteriores etapas. Estoy contento de lo que he hecho hoy y he agarrado más confianza", dijo el piloto nacional.

En el cuarto día de competencia será la primera parte de la etapa maratón, con un bucle alrededor de la capital de Mongolia. De los 476,96 kilómetros de etapa, se disputarán 470,19 de especial, siendo la más extensa de la prueba.

Los pilotos dispondrán de un tiempo de 15 minutos para trabajar en las motos una vez terminada la especial y no podrán cambiar neumáticos, lo que obligará a las estrategias de los diferentes equipos.