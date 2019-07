José Ignacio Cornejo terminó cuarto en la octava etapa del Silk Way Rally

El piloto chileno Juan Ignacio Cornejo finalizó en el cuarto lugar en la octava etapa del Silk Way Rally, segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, que entró a territorio chino luego de recorrer Rusia y Mongolia, manteniéndose 12° en la clasificación general que encabeza el británico Sam Sunderland.

La octava etapa del Rally de la Seda fue de las más desafiantes por la gran variedad de superficies: desde terreno duro, pistas abiertas, arena y dunas. Tras un largo enlace de 430,37 kilómetros y la especial de 326,60, un último enlace de 29,14 kilómetros llevó a los pilotos hasta el campamento de Alashan, donde el iquiqueño se mostró conforme con su rendimiento.

"Este domingo ha sido una etapa muy divertida, me he sentido muy cómodo. En algunas partes de la especial la navegación fue un poco complicada, pero afortunadamente no tuve ningún problema y pude llegar bien al campamento para poder afrontar de buena forma las dos últimas etapas", indicó el nortino

El vencedor de la etapa fue su compañero de equipo, el argentino Kevin Benavides, con 4 horas 20 minutos 37 segundos, quedando segundo en la general a 21 minutos 19 segundos del líder. Cornejo se ubicó a 4'44" de Benavides y se mantiene duodécimo en la tabla general.

Este lunes se disputará la penúltima etapa del rally entre Alashan y Jiayuguan. Serán un total de 501,2 kilómetros de etapa, de los cuales 290 lo serán bajo el cronómetro. Los pilotos tendrán que superar las dunas del gran y espectacular desierto de Gobi.