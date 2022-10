José Ignacio Cornejo terminó sexto en el mundial FIM de Cross Country

Entre los seis pilotos más rápidos del orbe terminó su actuación en el Campeonato del Mundo de Rally Cross Country el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) en un año que no dejó contento al piloto nortino, pero que está al acecho de buscar mejores posiciones en el Rally Dakar a poco más de dos meses de disputarse.

"Terminé la última fecha en el lugar 11° y tengo que confesar que no estoy contento. No me sentí cien por cien conectado con el recorrido y este tipo de carrera en Andalucía. De todos modos la temporada se acabó y fui bastante regular", dijo Cornejo.

"Tengo que aprender de mis errores y seguir adelante. En un par de meses tendremos el Dakar. Estoy muy motivado para luchar por un buen resultado para mi equipo en Arabia Saudita. Como contraparte, estoy feliz de haber aportado mi grano de arena en el título de Campeón de mi equipo el Honda HRC", añadió.

En el ranking mundial Cornejo sumó 39 puntos y quedó muy lejos de lo hecho por el campeón, Sam Sunderland, quien acumuló 85 unidades.