Pablo Quintanilla avanzó al cuarto lugar del Andalucía Rally tras la segunda etapa

El chileno Pablo Quintanilla se ubicó en la tercera posición en la etapa 2 del Andalucía Rally y avanzó dos puestos en la tabla general, quedando en un expectante cuarto lugar en la competencia.

A pesar de no haberse sentido cómodo con la pista, Pablo Quintanilla, quien terminó tercero en esta segunda y ruda etapa de competencia, a solo 1'51 de diferencia de Lorenzo Santolino, líder de la etapa, se mostró optimista.

"Terminamos el segundo día de carrera, una especial en un inicio sinuosa, con un camino por las montañas, por algunos sectores bien endureros y después cruzamos los campos de olivos con pistas más rápidas y un poco más visibles. Si bien es un tipo de terreno en el cual no estamos acostumbrados a correr -y personalmente no me acomoda mucho- de a poco voy encontrando ritmo sobre la moto y me voy sintiendo bastante cómodo"

"La verdad es que ha sido un buen día, me sentí bien, disfruté mucho y siento que de a poco voy cogiendo el ritmo en este tipo de pistas de auto que normalmente no habituamos correr. Así es que estoy contento con el día y ya vamos pasando la mitad de carrera", cerró Quintanilla desde España.

Con este resultado, Pablo Quintanilla se posicionó a 5'26 de Santolino, que también lidera la general, y tendrá una nueva oportunidad de acercarse este sábado, cuando los pilotos salgan desde la localidad de Coripe para terminar en Villamartín, como ha sido habitual, en una tercera etapa que contempla un total de 447 kilómetros, de los cuales 315 corresponden a una especial cronometrada.