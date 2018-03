Pablo Quintanilla recuperó el liderato en el Rally de Abu Dhabi

El Rally de Abu Dhabi se ha movido bruscamente de un día para otro para el piloto chileno Pablo Quintanilla, quien, tras haber caído al cuarto de la clasificación el martes, logró recuperar el liderato en la cuarta etapa, justo antes de la fase final del evento válido por la Copa del Mundo de la FIM.

Los mecánicos del equipo Rockstar Husqvarna revisaron la moto y decidieron que el vigente campeón mundial asumiera el riesgo de correr 244 kilómetros con un cambio menos y éste se mostró convencido de poder hacerlo bien y no vaciló para imponer un ritmo alto y cerrar la jornada por delante del australiano Toby Price (KTM) y el portugués Paulo Goncalves (Honda).

El chileno suma 14h03'06" con una ventaja de 6'17" por sobre el británico Sam Sunderland, segundo en la general, el único que podría complicar las aspiraciones de Quintanilla en la última jornada.

"Estoy muy contento con la etapa de hoy, pude la ganar la especial y retomar el liderazgo en la tabla general a solo un día del final. No fue fácil: después del problema que tuvimos ayer con la caja de cambios, el equipo decidió mantener el mismo motor para no penalizar 15 minutos y eso me hizo correr nuevamente sin la tercera marcha durante toda la especial", comentó el piloto nacional.

El actual campeón del mundo tiene, además, una inmejorable oportunidad para ganar la primera fecha de la temporada, puesto que la etapa final partirá masivamente.

La especial de cierre irá desde Adnoc a una meta instalada en las afueras del aeropuerto de Abu Dhabi, con 218 kilómetros cronometrados por el desierto pérsico.