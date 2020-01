Sebastien Ogier le arrebató el liderato del Rally de Montecarlo a Elfyn Evans

El francés Sebastien Ogier (Toyota Yaris), seis veces campeón del mundo, terminó este viernes la segunda jornada del Rally de Montecarlo en el liderato, tras arrebatárselo a su compañero británico Elfyn Evans en el último tramo de un día en el que el defensor del título, el estonio Ott Tanak (Hyundai i20), sufrió un fuerte accidente del que tanto él como su copiloto salieron ilesos.

Ogier, que este año pasó de un Citroen a un Toyota, lidera la general de la primera prueba del Mundial con tan sólo 1"20'" de ventaja sobre su compañero de escudería Evans, y 6"40'" sobre el tercero, el belga de Hyundai, Thierry Neuville, quien fue puntero al final de la corta jornada del jueves.

Neuville se mantuvo en el primer puesto de la general tras la primera especial de este jueves, pero tardó poco en ceder ante el empuje de Elfyn Evans, que dominó la general hasta el último tramo del día, en el que Ogier le arrebató el mando.

La lucha por el rally parece quedar solo entre Ogier, Evans y Neuville. El cuarto en la tabla, el francés Sebastien Loeb, nueve veces campeón, está ya a más de un minuto (1'6"9"') de la cabeza. Quinto y sexto marchan los finlandeses Esapekka Lappi (Ford Fiesta), a 1'57"2"', y Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), a 2'19"2"'.

Clasificación del Rally de Montecarlo:

1- Ogier (Yaris WRC), 1h43'31"5"'

2- Evans (Yaris WRC), 1h43'32"7"'

3- Neuville (i20 Coupe WRC), 1h43'37"9"'

4- Loeb (i20 Coupe WRC), 1h44'38"4"'

5- Lappi (Fiesta WRC), 1h45'28"7"'

6- Rovanpera (Yaris WRC), 1h45'50"7"'

7- Katsuta (Yaris WRC), 1:48:50.2

8- Camili (C3), 1h51'37"7"'

9- Ciamin (C3), 1h52'35"5"'

10- Ostberg (C3), 1h53'08"7"'

SS8 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 2 (20.59 km): @SebOgier just nips past @ElfynEvans for the #RallyeMonteCarlo lead on Friday's final stage 🔃



A fantastic first full day's rallying in the #YarisWRC from both drivers 👏



A great day too from @KalleRovanpera in 6th overall 👍 pic.twitter.com/1G03dWnM2h