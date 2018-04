Tomás de Gavardo competirá en el Baja Costa del Maule

Tras cuatro meses fuera de las competencias, el campeón de moto Rally Cross Country del torneo Baja Atacama 2017, Tomás de Gavardo, vuelve a las rutas en el Baja Costa del Maule que se disputará este fin de semana en las dunas de Putú y sus alrededores en Constitución.

Esta será la primera carrera del año del hijo mayor de Carlo de Gavardo, tras cuatro meses intensos de entrenamientos y desde marzo estudiante de periodismo en la Universidad Diego Portales.

Para la presente temporada, De Gavardo tiene contemplada dos fechas por el Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en la categoría Junior. El objetivo del novel piloto, previo a las fechas mundialistas en Argentina y Chile, es sumar la mayor cantidad de kilómetros. Por ello tuvo intensos entrenamientos en el norte de Chile durante el verano.

"Este año he priorizado el estudio. Todos saben que el primer año es súper importante, así que me he enfocado a eso últimamente. Sin embargo, durante las vacaciones tuve largas jornadas de entrenamiento con Ignacio Cornejo", explicó Tomás de Gavardo.

En la carrera Baja Costa del Maule, el representante de Pisco Mal Paso, Precorp, KTM Motos, Big Moto-Michelin, KTM Bikes, Clínica Meds, Unit, Seven, Von Zipper, Motorex, Mp Decals, Pro-Action , 24 Powersports y Brushdesigner, competirá en la categoría Súper Expertos en una KTM 450cc.

"Espero que me vaya bien en Constitución. Físicamente estoy muy bien porque me he dedicado a hacer gimnasio y muchos kilómetros en bicicleta, ya que el aspecto físico es muy relevante en el rally cross country", comentó el campeón del Baja Atacama 2017.

La partida protocolar del Baja Costa del Maule se efectuará este viernes 20 a las 21:00 horas en la Plaza de Armas de Constitución. La primera especial largará este sábado 21 a las 11:30 horas con un recorrido de 191 kilómetros. La segunda etapa y final será el domingo 22 a las 9:00 con 120 kilómetros de especiales.