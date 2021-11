Tomás De Gavardo marcha segundo en el Rally de Túnez

Una buena actuación tuvo en la Etapa 2 de este domingo el chileno Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Connect-ZX Autos) al arribar tercero a la meta y ascender al segundo lugar en la clasificación general del Rally de Túnez.

En un trazado exigente, el piloto de 22 años supo mantener un ritmo constante de carrera sobre un trazado rápido en el desierto del Sahara, muy técnico, diseñado sobre senderos estrechos, sinuosos y con dificultades de navegación.

El triunfo del día fue para el compañero de equipo del nacional, el portugués Mario Patrao (KTM), con 4h14'29'' para los 417 kilómetros de especiales. La segunda posición fue para el belga Joris Van Dyck (KTM) con el mismo tiempo del vencedor. Tercero fue De Gavardo (KTM) a 6 minutos 11 segundos del ganador.

Con este resultado el líder del Rally de Túnez es el belga Gwen Backx (KTM) con 5h9'36''. Lo escoltan el chileno Tomás de Gavardo a 22 minutos 26 segundos, y el francés Duong Nguyen Khoa (KTM) a 25'33".

"El resultado de este domingo se lo dedico a mi abuelo (Giorgio), quien está de cumpleaños. Espero darle un mejor regalo al final de la carrera, que es muy complicada, especialmente en el marcaje de los Way Point (WP). Me penalizaron por uno, pero estoy seguro de que lo pasé bien, pero hasta ahora no me han dado respuesta al reclamo", explicó el piloto que corre con los colores de Coliseo, Gold Connect y ZX Autos.

Tanto el deportista de Huelquén como su compañero portugués Mario Patrao fueron sancionado en la etapa con 30 minutos y 1 hora, respectivamente, por saltarse lugares de marcajes, los que tienen que ser validados en un radio de 50 metros, a diferencia de que en el Dakar, la distancia es de 150 metros, lo que hace muy exigente el andar de los 19 participantes en Motos.

La Etapa 3 de este lunes 8 se realizará alrededor de la localidad desértica de Ksar Ghilane, que contempla un total de 230 kilómetros por zonas de dunas, pistas rápidas, trazados de arenas y un oasis.